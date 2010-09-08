Разработка компонента-каталога для Joomla 1.5

Добрый день! Требуется разработка серверной части для приложения "Вконтакте". Требования к исполнителю: Иметь опыт разработки серверной части для flash приложения. Уметь работать в связке флеш программист – серверный программист. Предполагаемые технологии: ...
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Необходимо сделать компонент для Joomla 1.5. Компонент будет являться каталогом товаров.
Полное описание компонента в приложении. Указывайте пожалуйста цену и срок.
Спасибо!
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