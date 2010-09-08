Разработка компонента-каталога для Joomla 1.5

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Необходимо сделать компонент для Joomla 1.5. Компонент будет являться каталогом товаров.

Полное описание компонента в приложении. Указывайте пожалуйста цену и срок.

Спасибо!

Joomla
13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад