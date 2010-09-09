Доработки по сайту на CMS Bitrix

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Здравствуйте.

Необходим специалист по CMS Bitrix на один проект.

Задачи: мелкие доработки верстки / программинга и т.п.

Требования к кандидату.

* опыт работы с CMS Bitrix

* портфолио

* длительное пребывание в сети интернет

* связь по телефону

Два варианта оплаты:

* почасово

* по договоренности за определенный кусок работы.

Рассматриваю развернутые предложения от кандидатов с контактами (ICQ, skype).

13 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов