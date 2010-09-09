Создание интерактивной карты

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Всем доброго времени суток!

Задача:

интерактивная карта (можно на базе Гугл Мапс) Киевской области и Киева с размещеием объектов недвижимости, возможностью приближения/удаления, возможностью размещения меток и определения по ним расстояния, отображением маршрутов общественного транспорта , расположения таможенных постов киевской областной таможни, размещением планов территорий объектов на карте и планов помещений с возможностью отображать фотографии интерьеров при наведении курсора на определенные точки на планах.

Интересует цена и сроки. Без предложений обсудить. Тут довольно четко все описано, поэтому интересует стоимость сейчас, хотя бы ориентировочная.

Жду ваших предложений!

13 лет назад
bix
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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