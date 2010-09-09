Создание интерактивной карты

Всем доброго времени суток!

Задача:

интерактивная карта (можно на базе Гугл Мапс) Киевской области и Киева с размещеием объектов недвижимости, возможностью приближения/удаления, возможностью размещения меток и определения по ним расстояния, отображением маршрутов общественного транспорта , расположения таможенных постов киевской областной таможни, размещением планов территорий объектов на карте и планов помещений с возможностью отображать фотографии интерьеров при наведении курсора на определенные точки на планах.

Интересует цена и сроки. Без предложений обсудить. Тут довольно четко все описано, поэтому интересует стоимость сейчас, хотя бы ориентировочная.

Жду ваших предложений!