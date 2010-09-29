Разработать модуль для Joomla 1.5

Нужен модуль для Joomla 1.5 по продаже, покупке WebMoney. Пример можно посмотреть на сайте "w m z . l v"

Модуль должен быть аналогичный тому что на сайте, такой же расчёт суммы "на лету" выезжает доп. панель для ввода данных пользователя и т.д. После подтверждения заказа администратору отсылается майл со всеми данными заказа и всё.