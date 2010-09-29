Разработать модуль для Joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен1 заявка179 просмотров
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Нужен модуль для Joomla 1.5 по продаже, покупке WebMoney. Пример можно посмотреть на сайте "w m z . l v"

Модуль должен быть аналогичный тому что на сайте, такой же расчёт суммы "на лету" выезжает доп. панель для ввода данных пользователя и т.д. После подтверждения заказа администратору отсылается майл со всеми данными заказа и всё.

Joomla
13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Pavel199
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Всё сделано в точном соответствии заданию, в оговоренные сроки и по разумной цене! Можно иметь дело смело.
Хороший заказчик, принял четко поставленную собой задачу, сразу же её оплатив.
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