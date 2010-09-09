Мини игра

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок223 просмотра
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Необходимо разработать игру на Flash.

Автомобиль, движется на постоянной скорости слева направо и собирает различные запчасти объезжая препятствия.

Управление:

- мышкой вверх и вниз

Ограничения:

- препятствия. препятствия в виде камней, бугров, кочек. если автомобиль врезается в препятствие, то игра начинается заново

- время. пользователь видит обратный отсчёт времени. если не успевает доехать до финиша, то игра считается не пройдённой и начинается заново

При успешном окончании игры пользователь вводит свои данные (email и имя), которые отправляются параметром на серверную страницу. Значение параметра имеет xml-формат.

Дизайн будет предоставлен.

Референс - http://dorogapodkontrolem.ru/game/.

Быстрее всего я сработаюсь с вами если вы вышлите мне на адрес [email protected]

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13 лет назад
ayni
Имя 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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