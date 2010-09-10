Задача для специалиста со знанием SMART GWT

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Есть программа. В ней нужно исправить пару багов. стоимость услуг обсуждаем. Задача для специалиста со знанием SMART GWT

13 лет назад
pavelvyatkin1
Вяткин 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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