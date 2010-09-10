DLE - удалить модуль, добавить заливку файлов

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Проблема состоит в следующем:
Был установлен модуль files в dle
Далее из-за него появилась табличка о том, что на сайте вредоносный код
Была попытка удалить модуль, отовсюду.. но страница все равно появляется, в особенно при попытке зайти на страницу модуля. Определяется, что страница не найдена, но таблица о вирусе осталась
В следствии чего была каким-то образом удалена стандартная заливка файлов через добавление поста
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