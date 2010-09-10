Адаптировать metaweblog API для Joomla 1.0.x

Есть аналогичный плагин для joomla 1.5 линейки. Нужно сделать по его аналогу мамбота для джомлы другой линейки.

Цель - удаленный постинг через XML-RPC. Есть под 1.0. готовый мамбот и xmlrpc сервер, но мамбот этот поддерживает legacy Blogger 1.0 API, и Movable Type API - все в одном файле, можно на его базе переделать поддержку Мetaweblog API (как писал выше, есть и он но под другую линейку)

Прошу предлагать цены. Для знающих архитектуру joomla будет проще это реализовать. Цены просьба не о потолка брать.