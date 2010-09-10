Адаптировать metaweblog API для Joomla 1.0.x

Нужно сделать сайт. Цмс любая (Joomla предпочтительнее, но не обязательно). В архиве т.з. и дизайн. (Дизайн есть в psd.2 анимации есть, 2 сделаю после консультации с выбранным исполнителем). Бюджет до 180$ Оплата сбс или по выполнению сразу на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть аналогичный плагин для joomla 1.5 линейки. Нужно сделать по его аналогу мамбота для джомлы другой линейки.
Цель - удаленный постинг через XML-RPC. Есть под 1.0. готовый мамбот и xmlrpc сервер, но мамбот этот поддерживает legacy Blogger 1.0 API, и Movable Type API - все в одном файле, можно на его базе переделать поддержку Мetaweblog API (как писал выше, есть и он но под другую линейку)
Прошу предлагать цены. Для знающих архитектуру joomla будет проще это реализовать. Цены просьба не о потолка брать.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо спарсить базу товаров http://klumba.ua/detskie-tovary/ Заранее спасибо за предорженияВеб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно перейти с одной версии shopscript на другую, (новую версию даю) с сохранением дизайна и ссылок - это основные требования. Всё остальное по ходу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Уважаемые коллеги, имеется некоторый web-проект, который хотим перевести на новые технологии для повышения удобства работы наших пользователей. Анализируя технологии, остановились на Flex. Так как полноценного опыта разработки на новой платформе нет, решили обратиться к профессионалам. ...Закрыт13 лет назад
Внести несколько правок в интернет-магазин, CMS Битрикс.Закрыт13 лет назад
- $10
Скрипт партнёрки с оплатой за клики, с одним рекламодателем, и возможностью регистрации вебмастеров. Скрипт должен при регистрации присваивать каждому вебмастеру свой ID, и вести учёт уникальных переходов с сайта вебмастера на рекламируемый сайт. Уникализация по ...Закрыт13 лет назад
Нужно доделать сайт - на сайте имеется банерообменная сеть,тизерная, каталог.Все примерно в 50% готовности.Предложения по срокам и ценам - в личку.Закрыт13 лет назад
- $50
Задание прикрепил. Вопросы, цену оставляйте в проекте.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно разобраться в коде и устранить не поладки. ТЗ по запросу в личкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Шаблон http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=21428&pr_code=9jO2Yq40M7 Ссылка на архив с исходниками шаблона - http://files.mail.ru/PSSNS2 Пароль к архиву: 7Ri3e4T69O2kEsgq8w7R Во вложении логотип. Шрифт пунктов меню сделать таким же как на логотипе. Названия пунктов меню: - О компании - Услуги - Партнеры - Заказчики - Контакты Ширина сайта - 980 пикселей от ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад