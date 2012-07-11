Требуется наполнить сайт информацией

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок327 просмотров

Требуется наполнить сайт информацией. Работа не сложная необходимо наполнить новый сайт, доску бесплатных объявлений по недвижимости. Оплата за каждый объект.

Стоимость - 0,2$ за 1 объект.

Детали в аське или в скайпе.

13 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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