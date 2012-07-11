Есть сайт на Joomla. (www.deltagroup.kz). Необходимо заполнить контентом. Контент в основном в формате PDF/JPG. Нужно создавать ссылки которые ссылаются на эти файлы (не копируя сам контент из PDF в Joomla. Структура сайта в ...
Требуется наполнить сайт информацией
Требуется наполнить сайт информацией. Работа не сложная необходимо наполнить новый сайт, доску бесплатных объявлений по недвижимости. Оплата за каждый объект.
Стоимость - 0,2$ за 1 объект.
Детали в аське или в скайпе.
Заявки фрилансеров
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