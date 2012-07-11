Доброго времени уважаемые авторы, для сайта нужен контент редактор на постоянной основе, тематика - бизнес-финансы.

Задача:

Написания статей, постов. ( 1000 знаков,1-у.е.)

Требования к контенту и уникальности:

интересный, грамотный текст, уникальность контента не ниже 95% ( желательно до 100% ).

Нужен постоянный исполнитель с возможностью писать не менее 3 статей в сутки. Если Вы готовы к работе, то напишите в Личку.

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Спасибо!