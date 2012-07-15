Есть сайт: topartist-dv.ru/ хотим в каталог Артистов сайта внести сотню Артистов из Сибири и Дальнего востока.

Что надо для этого: На странице topartist-dv.ru/register/ заполнить форму информацией о конкретном Артисте – с его фото и координатами для связи. Вся информация будет сначала проверятся на соответствие, после чего оплачиваться.

Как найти Артиста: ВКонтакте, через Гугл или Яндекс, через иные специализированные сайты или иными способами – найти достоверную информацию, например сайт Артиста или творческой группы, в обязательном порядке должны быть тел. для контактов, e-mail Артиста или группы.

Прежде чем его регистрировать – проверить, есть ли он в Каталоге Артистов (на сайте есть поиск).

У кого есть время и желание поработать – пишите в проект или на

e-mail: [email protected]

...............................................

Работаем только с теми, кому дали "добро"! Бюджет обсуждаем лично с каждым