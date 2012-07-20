Копирайтинг/рерайтинг, контент-менеджмент любой сложности
Доброго времени суток!
Уважаемые заказчики, если вам необходим качественный контент в сжатые сроки + оптимальное соотношение цена-качество, Вам сюда!
Я личность очень разносторонняя и любознательная, могу писать на различные тематики. Очень интересны околокомпьютерные темы и технические тексты, медицинская тематика. С удовольствием возьмусь за психологию, женские темы такие, как любовь, семья, дети, красота, мода и т. п.. Близка тема недвижимости, такси (легковое/ грузоперевозки) и другие.
Имеется опыт работы контент-менеджером, работала с различными CMS, в том числе с самописными.
Условия сотрудничества обсуждаются индивидуально.
Контактный email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Коллаж с прорисовкой ;)112 просмотров
- Рюкзаки (копирайтинг/ рерайтинг + img)119 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
11 лет назад
Катя приятно удивила качеством работы. Крайне ответсвенна, исполнительна. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень ответственный и пунктуальный заказчик! Юрий легок в общении, грамотно ставит задачи и комментирует работу в процессе, что позволяет максимально быстро и качественно выполнить задание. Приятно и то, что оплата происходит в оговоренный срок. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга