catherine44

Екатерина catherine44

 
30 летРоссия/Кострома
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтинг/рерайтинг, контент-менеджмент любой сложности

Доброго времени суток!

Уважаемые заказчики, если вам необходим качественный контент в сжатые сроки + оптимальное соотношение цена-качество, Вам сюда!

Я личность очень разносторонняя и любознательная, могу писать на различные тематики. Очень интересны околокомпьютерные темы и технические тексты, медицинская тематика. С удовольствием возьмусь за психологию, женские темы такие, как любовь, семья, дети, красота, мода и т. п.. Близка тема недвижимости, такси (легковое/ грузоперевозки) и другие.

Имеется опыт работы контент-менеджером, работала с различными CMS, в том числе с самописными.

Условия сотрудничества обсуждаются индивидуально.

Контактный email: [email protected]

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Отзывы заказчиков
knlmail
Андрей 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sampo
38 летСербия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта
Катя приятно удивила качеством работы. Крайне ответсвенна, исполнительна. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Очень ответственный и пунктуальный заказчик! Юрий легок в общении, грамотно ставит задачи и комментирует работу в процессе, что позволяет максимально быстро и качественно выполнить задание. Приятно и то, что оплата происходит в оговоренный срок. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга