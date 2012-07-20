Копирайтинг/рерайтинг, контент-менеджмент любой сложности

Доброго времени суток!

Уважаемые заказчики, если вам необходим качественный контент в сжатые сроки + оптимальное соотношение цена-качество, Вам сюда!

Я личность очень разносторонняя и любознательная, могу писать на различные тематики. Очень интересны околокомпьютерные темы и технические тексты, медицинская тематика. С удовольствием возьмусь за психологию, женские темы такие, как любовь, семья, дети, красота, мода и т. п.. Близка тема недвижимости, такси (легковое/ грузоперевозки) и другие.

Имеется опыт работы контент-менеджером, работала с различными CMS, в том числе с самописными.

Условия сотрудничества обсуждаются индивидуально.

Контактный email: [email protected]