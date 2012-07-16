Найти информацию

Необходимо найти по 50 оптовиков по каждой из 3х ниш:

1. Планшетники, планшетные ПК

2. Электронные книги, e-books

3. Дегидраторы, сушилки

При поиске ориентироваться по критериям (в порядке приоритета):

Порядок оплаты (После)

Форма оплаты (Нал/Безнал)

Минимальная партия (от 1 или 10)

Доставка к клиенту

Складские запасы (доступ к информации)

Есть ли условия возврата товара

Есть ли информация (как что продавать, фото, инструкции, отзывы, описания, видео)

Отчет нужно в виде таблицы: Сайт, Каталог, Прямые контакты, Время работы, Комментарии

За выполнение задания в течение 2ч 50 минут - 200 руб.