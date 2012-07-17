С помощью специального программного обеспечения необходимо для предложенной фотографии актера находить ее аналог. http://myhobby.kiev.ua/screenshots/find-photo.png Оплата за каждую порцию найденных фотографий с помощью WMZ (мгновенно) или путем пополнения карты ПриватБанка (дольше). ...
Добавление товаров в интернет-магазин CMS Opencart
Необходимо добавить 200 - 300 товаров. Цена — 1 грн./позиция.
Необходимо добавлять по установленному шаблону.
Необходимо правильно и самостоятельно прописать теги и SEO URL. Примеры есть.
Для проверки надо добавить 5 товаров (которые оплачиваются), если все ок, то даются все данные для наполнения для дальнейшей работы.
Все условия оговариваются.
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