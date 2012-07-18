Разместить на сайте ~ 2000 позиций

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Закрыт7 заявок414 просмотров

Нужно подготовить и внести на сайт около 2000 записей.

Подготовка макета:

В CorelDraw в макете визитки удалить старый текст и вставить заготовку текста, сделать превью в jpg для размещения на сайте

Вид записи на сайте:

Вставить изображение (jpg макета)

Написать текст до 300 знаков (Описание визитки и возможные сферы применения)

Вставить ссылку на макет (на макет cdr измененный ранее)

Прописать ключевые слова в редакторе страницы

Сайт на Wordpress. Макеты в cdr.

Указывайте пожалуйста свою цену за одну позицию!

CorelDRAWWordPress
13 лет назад
kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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