Разместить на сайте ~ 2000 позиций

Нужно подготовить и внести на сайт около 2000 записей.

Подготовка макета:

В CorelDraw в макете визитки удалить старый текст и вставить заготовку текста, сделать превью в jpg для размещения на сайте

Вид записи на сайте:

Вставить изображение (jpg макета)

Написать текст до 300 знаков (Описание визитки и возможные сферы применения)

Вставить ссылку на макет (на макет cdr измененный ранее)

Прописать ключевые слова в редакторе страницы

Сайт на Wordpress. Макеты в cdr.

Указывайте пожалуйста свою цену за одну позицию!