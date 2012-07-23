Наполнение группы ВКонтакте

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Завершен13 заявок283 просмотра

Нужно до середины следующей недели наполнить новую группу вконтакте.

1. Перенести 50 альбомов фотографий (по 40-50 фото в каждой) с одного фотохостинга в группу.

2. Создать до 20 тем и проболтать там по минимуму 5 сообщений.

Оплата щедрая.

Срочно!

При обращении обязательно пишите цену за 2 пункта, дополнительное и постоянное наполнение группы обсуждается.

13 лет назад
erkki
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень быстро (в день согласования) и качественно сделала задание без лишних и ненужных уточнений. Рекомендую этого работника!
Было приятно работать - задание дано четко и ясно, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад