Осмысленные сообщения на блогах и форумах

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Завершен4 заявки242 просмотра

Требуется писать осмысленные посты на тематических форумах с сылкой на наш сайт.

1. Находим тематический форум (тематика принтеры и 3Д принтеры, плоттеры, копиры и т.д. много всякой оргтехники)

2. Регистрируемся

3. Вникаем в тему дискуссии

4. Пишем пост, который бы являлся либо ответом на вопрос, либо каким-то советом/отзывом и т.п..

Результатом вашей деятельности должен являться пост, который бы не выглядил как рекламный, а просто совет обитателя форума.

Соц. сети тоже подходят.

13 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tesak
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
Все ок, работаем.

Заявки фрилансеров

Tesak
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад