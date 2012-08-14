Нужно подготовить и внести на сайт около 2000 записей. Подготовка макета: В CorelDraw в макете визитки удалить старый текст и вставить заготовку текста, сделать превью в jpg для размещения ...
Осмысленные сообщения на блогах и форумах
Требуется писать осмысленные посты на тематических форумах с сылкой на наш сайт.
1. Находим тематический форум (тематика принтеры и 3Д принтеры, плоттеры, копиры и т.д. много всякой оргтехники)
2. Регистрируемся
3. Вникаем в тему дискуссии
4. Пишем пост, который бы являлся либо ответом на вопрос, либо каким-то советом/отзывом и т.п..
Результатом вашей деятельности должен являться пост, который бы не выглядил как рекламный, а просто совет обитателя форума.
Соц. сети тоже подходят.
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