Осмысленные сообщения на блогах и форумах

Требуется писать осмысленные посты на тематических форумах с сылкой на наш сайт.

1. Находим тематический форум (тематика принтеры и 3Д принтеры, плоттеры, копиры и т.д. много всякой оргтехники)

2. Регистрируемся

3. Вникаем в тему дискуссии

4. Пишем пост, который бы являлся либо ответом на вопрос, либо каким-то советом/отзывом и т.п..

Результатом вашей деятельности должен являться пост, который бы не выглядил как рекламный, а просто совет обитателя форума.

Соц. сети тоже подходят.