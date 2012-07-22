Наполнить магазин (копипаст). CMS Битрикс.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки185 просмотров

Нужен исполнитель, хорошо знакомый с CMS Битрикс, чтобы наполнить магазин - zakaz-tabletok.ru

Нужно: убрать с сайта данные, которые установлены по умолчанию (продажа мебели). Вместо мебели нужно ручками перенести на сайт товарный ассортимент (каталог) с сайта viagragu.ru

Фотографии товаров нужно найти без водяных знаков.

13 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$35
1 день
Работы оказалось чуть больше, чем я изначально предположил в проекте. Но Елена прекрасно справилась:) В целом от сотрудничества впечатления положительные.
Отличный заказчик!!! ТЗ, оплата, обратная связь - все без проблем!

Заявки фрилансеров

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад