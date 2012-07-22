Наполнить магазин (копипаст). CMS Битрикс.

Нужен исполнитель, хорошо знакомый с CMS Битрикс, чтобы наполнить магазин - zakaz-tabletok.ru

Нужно: убрать с сайта данные, которые установлены по умолчанию (продажа мебели). Вместо мебели нужно ручками перенести на сайт товарный ассортимент (каталог) с сайта viagragu.ru

Фотографии товаров нужно найти без водяных знаков.