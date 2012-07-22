Нужно подготовить и внести на сайт около 2000 записей. Подготовка макета: В CorelDraw в макете визитки удалить старый текст и вставить заготовку текста, сделать превью в jpg для размещения ...
Наполнить магазин (копипаст). CMS Битрикс.
Нужен исполнитель, хорошо знакомый с CMS Битрикс, чтобы наполнить магазин - zakaz-tabletok.ru
Нужно: убрать с сайта данные, которые установлены по умолчанию (продажа мебели). Вместо мебели нужно ручками перенести на сайт товарный ассортимент (каталог) с сайта viagragu.ru
Фотографии товаров нужно найти без водяных знаков.
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