Нужно добавить несколько акций на сайт. CMS Drugal

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки257 просмотров

2 статьи, разместить информацию в html правильно.

Работы на 10 мин максимум.

HTML
13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$5
1 день
Всё хорошо, спасибо.
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад