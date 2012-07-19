Ручные приглашения для группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок215 просмотров

Добрый день. Мне нужно продвижение для группы.

не автоматическое, не программы-скрипты и пр.

1. нужно в определенную группу из 2000 человек методично добавиться в ДРУЗЬЯ (с моего аккаунта, в 1 клик не получится, надо будет записывать кому уже добавлялись.),

2. потом рассылать в день по 40 приглашений, потому что больше контакт не дает

работа нудноватая и небыстрая, оплата понедельная

просьба писать хотя бы примерно свои запросы либо по количеству людей, либо по времени.

Оплата через безопасную сделку для гарантии

13 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Veddragon
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
50 дней

Заявки фрилансеров

Veddragon
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад