Ручные приглашения для группы ВКонтакте

Добрый день. Мне нужно продвижение для группы.

не автоматическое, не программы-скрипты и пр.

1. нужно в определенную группу из 2000 человек методично добавиться в ДРУЗЬЯ (с моего аккаунта, в 1 клик не получится, надо будет записывать кому уже добавлялись.),

2. потом рассылать в день по 40 приглашений, потому что больше контакт не дает

работа нудноватая и небыстрая, оплата понедельная

просьба писать хотя бы примерно свои запросы либо по количеству людей, либо по времени.

Оплата через безопасную сделку для гарантии