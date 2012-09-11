Программист-дизайнер, подрабатывающий качественным копирайтингом на линии.
Готов предложить свои услуги по рерайту/копирайту.
Пишу обычные статьи,
Делаю СЕО,
Творю рекламу,
На досуге увлекаюсь прозой
И совсем чуть-чуть - поэзией.
Любимые темы:
- Интернет, компьютерная и цифровая техника
- Наука и образование, новости
- Технологические достижения, телекоммуникации
Неплохо разбираюсь:
- Природа, окружающий мир
- Психология
- Бизнес
- Искусство и взаимосвязанная культура
Быстро самообучаюсь, осваиваю в сжатые сроки практически любые темы, интересуюсь новым и люблю писать. Обращайтесь.
Портфолио
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