Veddragon

Ник Кассиров Veddragon

 
31 годУкраина/Днепр
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Программист-дизайнер, подрабатывающий качественным копирайтингом на линии.

Готов предложить свои услуги по рерайту/копирайту.

Пишу обычные статьи,

Делаю СЕО,

Творю рекламу,

На досуге увлекаюсь прозой

И совсем чуть-чуть - поэзией.

Любимые темы:

- Интернет, компьютерная и цифровая техника

- Наука и образование, новости

- Технологические достижения, телекоммуникации

Неплохо разбираюсь:

- Природа, окружающий мир

- Психология

- Бизнес

- Искусство и взаимосвязанная культура

Быстро самообучаюсь, осваиваю в сжатые сроки практически любые темы, интересуюсь новым и люблю писать. Обращайтесь.

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