Наполнение развлекательного сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок273 просмотра

Для наполнения посещаемого развлекательного сайта требуется копирайтер – комьюнити-менеджер на постоянную работу.

Круг обязанностей:

- публиковать качественные посты, штук 10-15 в неделю

- комментировать чужие посты, оценивать чужие посты, поддерживать активность на сайте

пример похожего сайта joyreactor.cc/

Желателен опыт работы в топовых проектах развлекательной тематики рунета.

Пишите примеры работ и цены за работу в месяц/неделю

13 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров