Доработать дизайн. Сделать упрощенную форму оформления заказа, регистрации. Добавить в сообщение покупателю (счет) миниатюры купленного товара. Кнопка "Купить", меняется на "Заказать", если товара нет на складе. Детальное ТЗ будет отправлено после получения заявки.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать форму на html, php. Три поля для ввода чисел, кнопка "Расчет". При нажатии на кнопку выводится результат вычислений. Все.Завершен13 лет назад
Форум phpbb 3.0.8. Тема/стиль: Subsilver2 Требуется доработка: attachment фото (миниатюры) располагались горизонтально. У миниатюр подписи сверху миниатюры и снизу. Миниатюры одного, установленного размера (вне зависимости от исходника). При загрузке фотографий оптимизация под установленный размер (ширина:высота и размер файла{не более ...Завершен13 лет назад
Имеется сайт. Необходимо: добавить 3 кнопки основного меню; изменить названия 2 кнопок; добавить инфо в контент сайта (имеется); сделать английскую версию сайта (перевод имеется); Опыт работы, портфолио обязательно.Завершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
8 баллов
9 лет назад
Хороший заказчик, к сожалению у меня не хватало времени взяться за работу, а когда уже собрался начать доступы уже были сменены. Cотрудничество не удалось.
Ответный отзыв
Ужасный исполнитель! Категорически не рекомендую. За 14 дней не сделано вообще НИЧЕГО. Совсем ничего. Исполнитель даже не начал работу. 14 дней кормил меня завтраками. Сорвал все сроки. Испортил мне все планы на отпуск. Обратная связь отвратительная. Зря потратил время. Безответственный исполнитель!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный работодатель, сразу нашли общий язык. Очень приятно работать с таким человеком. Четкое задание, оплата сразу по результату. Сотрудничаем.
Ответный отзыв
Очень рекомендую. Быстро, четко, обязательно, профессионально. Сработались.
$40
10 баллов
13 лет назад
Отличный работодатель! Не ограничивал сроками, когда я немного не успевал отладить до конца проект. Советую ;)
Ответный отзыв
Справился с заданием на отлично. Сделал все быстро и качественно. Очень доволен полученным результатом. Обязательно буду сотрудничать и далее. Рекомендую.
$100
10 баллов
13 лет назад
Быстрая оплата, приятное общения, четкая постановка ТЗ. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Александра рекомендую. Доработка сайта сделана в полном соответствии с ТЗ и в установленные сроки. Порядочный, обязательный, умеющий самостоятельно работать и принимать решения, где это необходимо. Все сделано быстро и качественно. Буду еще обращаться.