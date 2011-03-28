Vitaliy_9

Кравченко Виталий Vitaliy_9

 
55 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • OpenCart доработка интернет магазина.

    Доработать дизайн. Сделать упрощенную форму оформления заказа, регистрации. Добавить в сообщение покупателю (счет) миниатюры купленного товара. Кнопка "Купить", меняется на "Заказать", если товара нет на складе. Детальное ТЗ будет отправлено после получения заявки.

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Форум phpbb 3.0.8. доработка

    Форум phpbb 3.0.8. Тема/стиль: Subsilver2 Требуется доработка: attachment фото (миниатюры) располагались горизонтально. У миниатюр подписи сверху миниатюры и снизу. Миниатюры одного, установленного размера (вне зависимости от исходника). При загрузке фотографий оптимизация под установленный размер (ширина:высота и размер файла{не более ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    Имеется сайт. Необходимо: добавить 3 кнопки основного меню; изменить названия 2 кнопок; добавить инфо в контент сайта (имеется); сделать английскую версию сайта (перевод имеется); Опыт работы, портфолио обязательно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
kinglance
Дима 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов(-1)
$200
8 баллов
9 лет назад
OpenCart доработка интернет магазина.
Хороший заказчик, к сожалению у меня не хватало времени взяться за работу, а когда уже собрался начать доступы уже были сменены. Cотрудничество не удалось.
Ужасный исполнитель! Категорически не рекомендую. За 14 дней не сделано вообще НИЧЕГО. Совсем ничего. Исполнитель даже не начал работу. 14 дней кормил меня завтраками. Сорвал все сроки. Испортил мне все планы на отпуск. Обратная связь отвратительная. Зря потратил время. Безответственный исполнитель!
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html-profi
Павел 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Требуется сделать простенькую форму HTML, PHP
Отличный работодатель, сразу нашли общий язык. Очень приятно работать с таким человеком. Четкое задание, оплата сразу по результату. Сотрудничаем.
Очень рекомендую. Быстро, четко, обязательно, профессионально. Сработались.
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aldark
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Форум phpbb 3.0.8. доработка
Отличный работодатель! Не ограничивал сроками, когда я немного не успевал отладить до конца проект. Советую ;)
Справился с заданием на отлично. Сделал все быстро и качественно. Очень доволен полученным результатом. Обязательно буду сотрудничать и далее. Рекомендую.
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Angel_ua
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта
Быстрая оплата, приятное общения, четкая постановка ТЗ. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Александра рекомендую. Доработка сайта сделана в полном соответствии с ТЗ и в установленные сроки. Порядочный, обязательный, умеющий самостоятельно работать и принимать решения, где это необходимо. Все сделано быстро и качественно. Буду еще обращаться.
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