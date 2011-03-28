Ужасный исполнитель! Категорически не рекомендую. За 14 дней не сделано вообще НИЧЕГО. Совсем ничего. Исполнитель даже не начал работу. 14 дней кормил меня завтраками. Сорвал все сроки. Испортил мне все планы на отпуск. Обратная связь отвратительная. Зря потратил время. Безответственный исполнитель!