sfrolov

Сергей Фролов sfrolov

 
37 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Конвертировать маленькую БД из SMF в VB
Спасибо за отличную, мобильную работу! Будем сотрудничать!
Хороший заказчик, четкая постановка задания и своевременная оплата. Было приятно работать.
Ответный отзыв
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Копия сайта
Работа выполнена безупречно и быстро. Рекомендую Сергея как отличного специалиста. Спасибо!
Хороший заказчик, правильно формулирует ТЗ, приятно с такими работать.
Ответный отзыв
GavPosad
Андрей 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
$150
10 баллов
14 лет назад
Перенос старого сайта на движок "под ключ"
Все выполнено в точном соответствии ТЗ. Грамотный и ответственный специалист своего дела.
Очень хороший заказчик, дает грамотное ТЗ, понимает то, что хочет получить в итоге. Было очень приятно с ним работать.
Ответный отзыв
vavalll
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Проблема с сайтом
Настоящий профи в своем деле.все сделал быстро и качественно как и обещал! Объяснил то ,что я не понимал !Короче ,приятно иметь дело с такими людьми!
Очень приятно работать с такими заказчиками.
Ответный отзыв
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10
#92
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10
#313
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5
#1440