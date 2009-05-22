Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за отличную, мобильную работу! Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая постановка задания и своевременная оплата. Было приятно работать.
$40
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена безупречно и быстро. Рекомендую Сергея как отличного специалиста. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, правильно формулирует ТЗ, приятно с такими работать.
$150
10 баллов
14 лет назад
Все выполнено в точном соответствии ТЗ. Грамотный и ответственный специалист своего дела.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, дает грамотное ТЗ, понимает то, что хочет получить в итоге. Было очень приятно с ним работать.
$5
10 баллов
15 лет назад
Настоящий профи в своем деле.все сделал быстро и качественно как и обещал! Объяснил то ,что я не понимал !Короче ,приятно иметь дело с такими людьми!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с такими заказчиками.
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10
#92
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10
#313
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5
#1440