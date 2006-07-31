Нужно доработать cms. Какую? Решать Вам, уважаемые программисты. Не буду сужать поиск, тем более многие из Вас "приросли" к своей "любимой". Задача такова: сделать так, чтобы за державу не было обидно и вложиться в бюджет. Работы не ...