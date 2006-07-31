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Денис Сидоренко granted

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется качественный дизайнер/техдизайнер

    $500

    Здравствуйте, коллеги! Мы заинтересованы в сотрудничестве с техническим дизайнером, который сможет работать на нашими текущими проектами. Вот ряд некоторых задач: - Разработка концепций интернет-проектов; - Разработка элементов фирменного стиля; - Прорисовка иллюстраций; - Разработка концепций ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на HostCMS Малый бизнес

    $250

    Требуется следующее: 1. Вывод подробной информации товара (не хватает нормальной верстки и отображения изображений) 2. Модуль поиска по товарам (ищет по дополнительным свойствам товара, как вариант можно рассмотреть систему, аналогичную Google.Suggest) 3. У товара возможно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для разработчика сайта на Umi.CMS

    $2150

    Требуется: - Доработка модулей уже готового проекта; - Написание новых модулей; - Интеграция дизайн-макета и типовых блоков; - Знание xsl-шаблонизатора; - Знание архитектуры и особенностей Umi.CMS; - Ответственность, аккуратность и нахождение в Спб будет являться неоспоримыми плюсами. Сайт портального типа, степень ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется разработчик, знающий Umi.CMS

    $600

    Требования к кандидату: - знание особенностей Umi - умение разрабатывать кастомные макросы - умение разрабатывать новые модули и кастомизировать дефолтные - XSL/XSLT + HTML/CSS Связь через icq 246-713-333(антиспам включен) и по телефону в Спб +7 906 271 8551 ЗЫ! Территориальное нахождение ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется подправить сайт на Битриксе (СПб)

    Необходим человек (Крайне желательно – из Питера), который немного доделает поиск на сайте (сайт уже готов. Тематика сайта – компьютеры. Есть Битрикс Старт последней версии. Поиск нужен типа такого: shop.key.ru/shop/groups/1.. со мной можно связаться по ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно доработать cms / создать по ТЗ

    $250

    Нужно доработать cms. Какую? Решать Вам, уважаемые программисты. Не буду сужать поиск, тем более многие из Вас "приросли" к своей "любимой". Задача такова: сделать так, чтобы за державу не было обидно и вложиться в бюджет. Работы не ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад