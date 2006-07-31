Здравствуйте, коллеги! Мы заинтересованы в сотрудничестве с техническим дизайнером, который сможет работать на нашими текущими проектами. Вот ряд некоторых задач: - Разработка концепций интернет-проектов; - Разработка элементов фирменного стиля; - Прорисовка иллюстраций; - Разработка концепций ...
- $500Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется следующее: 1. Вывод подробной информации товара (не хватает нормальной верстки и отображения изображений) 2. Модуль поиска по товарам (ищет по дополнительным свойствам товара, как вариант можно рассмотреть систему, аналогичную Google.Suggest) 3. У товара возможно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $2150
Требуется: - Доработка модулей уже готового проекта; - Написание новых модулей; - Интеграция дизайн-макета и типовых блоков; - Знание xsl-шаблонизатора; - Знание архитектуры и особенностей Umi.CMS; - Ответственность, аккуратность и нахождение в Спб будет являться неоспоримыми плюсами. Сайт портального типа, степень ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $600
Требования к кандидату: - знание особенностей Umi - умение разрабатывать кастомные макросы - умение разрабатывать новые модули и кастомизировать дефолтные - XSL/XSLT + HTML/CSS Связь через icq 246-713-333(антиспам включен) и по телефону в Спб +7 906 271 8551 ЗЫ! Территориальное нахождение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим человек (Крайне желательно – из Питера), который немного доделает поиск на сайте (сайт уже готов. Тематика сайта – компьютеры. Есть Битрикс Старт последней версии. Поиск нужен типа такого: shop.key.ru/shop/groups/1.. со мной можно связаться по ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно доработать cms. Какую? Решать Вам, уважаемые программисты. Не буду сужать поиск, тем более многие из Вас "приросли" к своей "любимой". Задача такова: сделать так, чтобы за державу не было обидно и вложиться в бюджет. Работы не ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад