Рерайтер на постоянку

Нужен рерайтер для сайта бухгалтерско- аудиторской компании http://consult-help.kz/

вы будете искать свежие новости казахстанские тематические и их рерайтить для сайта

чтобы найти человека мы решили проверить

нужно чтобы вы нашли одну новость и ее отрерайтили

вы отправляете текст + ссылку на оригинал

а мы решаем кто нам подходит

со своей стороны обещаю не размещать ваши новости

только тот, кого выберем с тем будем работать дальше

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)