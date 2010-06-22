Рерайтер на постоянку

Необходим адекватный копирайтер для написания уникальных статей на тему веб дизайна, создание сайта. От Вас цена за 1000 символов и сроки. icq 720852 [email protected] Фразы "пишите договоримся" не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайтер для сайта бухгалтерско- аудиторской компании http://consult-help.kz/
вы будете искать свежие новости казахстанские тематические и их рерайтить для сайта
чтобы найти человека мы решили проверить
нужно чтобы вы нашли одну новость и ее отрерайтили
вы отправляете текст + ссылку на оригинал
а мы решаем кто нам подходит
со своей стороны обещаю не размещать ваши новости
только тот, кого выберем с тем будем работать дальше
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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