Рерайтер новичок

Необходим начинающий рерайтер, который только пробует свои силы в рерайте.

Что нужно делать:

Есть софт, который частично переписывает тексты (делает рерайт). Одни тексты он переписывает хорошо, а другие не очень. Вот те тексты, которые софт обработал не очень качественно, и будет обрабатывать рерайтер. Задача рерайтера состоит в том, чтобы вручную сделать рерайт отдельных частей текста (от 5 до 60% текста) с целью сделать текст читабельным и с уникальностью 95-100% (по данным программы Advego Plagiatus).

Сейчас заказов не очень много, но софт активно продвигаю, и число заказов растет ежедневно. Оплата – да хоть 1 раз в день.

От вас: цена на подобную работу (в рублях) за 1000 знаков и объемы, которые можете выполнять в день.