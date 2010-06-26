Сео-писатель статей

Необходим начинающий рерайтер, который только пробует свои силы в рерайте. Что нужно делать: Есть софт, который частично переписывает тексты (делает рерайт). Одни тексты он переписывает хорошо, а другие не очень. Вот те тексты, которые софт обработал ...