Требуется постоянная работница с опытом SEO

Работа новостникам! График работы свободный. Оплата 100-150 долларов в месяц. Писать на мыло: [email protected] или стучаться в ICQ: 218151228
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работница- ( а не работник, хотя это тоже возможно!!) по причине большего терпения и скрупулезности, а также ответственного отношения к своим обязанностями, с обязательными возможностями профессионального, карьерного, и естественно, зарплатного роста.
Требования: филологическое или медицинское образование ( не наличие этого образования, скорей даже важна любовь к этому делу и опыт- в написании статей, а также опыт интереса к таким сферам- как медицина и здоровье, психология, возможно другие сферы.
Желательно понимание основ маркетинга- что важно в продвижении и продаже товара.
Быстрая обучаемость, обращение с компьютерными интерфейсами на ты, поскольку может понадобиться обучение владению новыми программами для SEO.
Желательно знание основ SEO ( что такое ключевые слова, как работают поисковые машины, что такое тэг H1 и H2, самые простейшие основы HTML – чем отличаются открывающие и закрывающие тэги, например) и желание учиться и еще раз учиться.
Важно!!! Желательно желание развиваться, то есть не просто выполнять работу с 8 до 17, но и желание большего ( большей эффективности, большей зарплаты, вплоть до начала своего бизнеса в дальнейшем с помощью сайтов).
Чем более инициативный человек, тем более нам это интересно.
Технические требования: любая деревня, но минимум 1 мб/c безлимит, плюс скайп ( желательно, но не обязательно видео)
Итак:
1) Имеем около 10 сайтов, каждый из которых необходимо пополнять статьями ( рерайт по специальной технологии, однако важно соображать в теме!!! Оздоровительная тематика)
2) Технологию для написания в день 20 статей предоставляем, также как и темы ( ключевые слова)
3) Также во фронт работ входит работа с внешними факторами ( проще говоря установка ссылок на сайты теми или иными методами)- технология и информация также предоставляется. ( обмен статьями, allsubmitter, социальные сети, форумы и т.д)
4) Любая ваша инициатива приветствуется.
5) Использование специализированного софта ( В основном редактирование уже готовых текстов, для придания им человечного вида)
Начальная зарплата 15 т.р в месяц ( 5 рабочих дней в неделю), фронт работ контролируется путем прописывания отчетов в Google документах например, также есть для удобства взаимодействия система FengOffice ( система документооборота). Оплата через банк, два раза в месяц.
Зарплата повышается при превышении порога окупаемости. Проще говоря, как только эта заработная плата начинает отбиваться, тут же происходит пропорциональное повышение оплаты.
Подробное резюме и рассказ о себе в вольном стиле с пожеланиями и вопросами- пишите по адресу [email protected] ( фото прилагайте, физиогномику и фенотипологию тоже никто не отменял)
Если кандидат меня заинтересует, то будет проведено тестирование ( так сказать, эмулирование рабочего процесса в условиях приближенных к реальным). Также будет предоставлено более подробное описание работы и вышеописанных технологий.
Да, конечно это работа не для москвы, так как человек с такими способностями, несомненно стоит больше. Для региона же- это вполне хороший уровень оплаты, поэтому критиков призываю остаться при своём мнении. Мне известны люди, с гораздо большими способностями, работающие за 9 т.р в месяц, им просто нравится их работа. Так что каждому свое.
И помните о понятии «пройти длинную милю», все кто смогут ее пройти- обычно очень хорошо вознаграждаются.
Те, кто хотят много и сразу- желаю вам успехов и получить желаемое, уже вчера.
Сразу для упрощения- подробности:
У меня сайты оздоровительной тематики:
для примера- надо будет писать ( "ляпать- как я называю статьи на
заданные ключевые слова- со смыслом").
технология такая:
быстро смотрим в поисковиках разумные статьи по заданным словам ,
из 3-4 статей в итоге слепливаем одну статью- в начале пару фраз от
себя..в конце пару фраз ( в продажном стиле- купите и т.д)
По моим рассчетам ( сам так делал), где то два часа уходит на 10
статей с картинками.
Ну и надо еще делать внутреннюю перелинковку- то есть по заданной
теме- пишутся 3 статьи минимум- и по заданным словам между собой
ставятся ссылки.
Плюс закидывание статей со ссылками на себя же ( на моих сайтах)= в
каталоги сайтов и любые другие места, в общем то есть allsubmitter
есть алгоритм как это делается.
http://tutmedia-base.ru/?p=13 Пример.
Либо просто помещая вручную в каталоги статей, со ссылками
собственно на сайт- как уже и писал выше.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, ПИШИТЕ ПОДРОБНЕЙ О СЕБЕ, и СВОИ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ВАКАНСИИ, а также желательно резюме на почте.
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