Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт29 заявок1012 просмотров
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Компания Art-Master http://www.amaster.com.ua/ ищет специалиста, проживающего в г. Киев, для постоянного сотрудничества по написанию обзорных статей, новостей, описаний к товару, рекламных текстов и т. д.

P.S. Предпочитаем работать с "реальными" людьми, предварительно проводя собеседование у нас в офисе по адресу: г. Киев, ул. Киквидзе,17.

Ждём Ваших отзывов, писем, звонков!

Контактный телефон: (044) 221-21-58; (067) 408-46-58

Почта: [email protected]

С уважением, Юрий

13 лет назад
ElenaK1
Елена 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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