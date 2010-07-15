Требуется копирайтер

Компания Art-Master http://www.amaster.com.ua/ ищет специалиста, проживающего в г. Киев, для постоянного сотрудничества по написанию обзорных статей, новостей, описаний к товару, рекламных текстов и т. д.

P.S. Предпочитаем работать с "реальными" людьми, предварительно проводя собеседование у нас в офисе по адресу: г. Киев, ул. Киквидзе,17.

Ждём Ваших отзывов, писем, звонков!

Контактный телефон: (044) 221-21-58; (067) 408-46-58

Почта: [email protected]

С уважением, Юрий