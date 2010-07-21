Копирайтер. Умные рекламные и инфо тексты.

Для постоянных заказов нам очень нужен копирайтер-виртуоз. Человек-слово-буква-цифра-запятая.

От вас требуется великолепное владение русским языком, местами чувство юмора и легкое понимание стиля текста, которые требуется.

Пожалуйста, не нужно писать сухих "сделаю", "+" и подобных штук. Покажите свои работы. Напишите кратко о себе.

Заказы будут постоянными. Разброс тем очень большой — от описание жилого комплекса, до покерной игры.

Уметь писать примерно вот так: http://www.megaplan.ru/company/

Полистайте весь сайт.

Очень хотим человека из Питера, но не обязательно.