Копирайтер-креатор :)

Многоуважаемые фрилансеры!

В связи с расширением деятельности и моим скорейшим отпуском ищу помощника.

В числе требований - не только стройный слог и богатая фантазия, но также умение делать из мухи слона.

Специфика работы состоит в написании текстов для интернет-магазинов и сайтов.

Нужен действительно креативный человек.

Чувство юмора приветствуется - для меня это признак высокого писательского интеллекта (раз) и нам будет проще общаться (два) :)

Цена - $3 за 1 килознак б.п.

Предоплаты не требовать. Моё слово железобетонно, честь незапятнанна, а любой труд должен оплачиваться. Так что прошу мне верить и не требовать оплаты заранее.

Тестовый период на время ввода Вас в курс дела и дальнейшего моего отпуска оплачивается. По возвращении я проверю плоды Ваших трудов и скажу, расстаёмся мы или будем дружить и работать дальше :)

Для начала буду ждать от Вас лучших работ для демонстрации способностей.

В асю лучше не стучать (только если Вам совсем невтерпёж пообщаться). Лучше высылайте свои предложения на почту [email protected]

Спасибо за внимание!