Редактор-копирайтер

:) Привет! С удовольствием приму участие в Вашем проекте, который кажется мне очень интересным.:)

Все данные обо мне есть в портфолио (достаточно щёлкнуть по нику или аве:). Прошу обратить внимание на статьи в блоге, которые помогут сориентироваться - нужна ли я Вам.:):):) Там же указан скайп для связи.

Буду рада сотрудничеству.

Удачи и хороших авторов навстречу! :)