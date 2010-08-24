Здравствуйте.

Для постоянного сотрудничества нужен исполнительный и ответственный копирайтер-рерайтер. Суть работы - в наполнении форумов (регистрация на форуме нескольких аккаунтов и размещение от их лица нужного количества сообщений). Форумов немало, поэтому фронт работы неплохой.

Изначально сотрудник искался в городе Саранск с целью официального трудоустройства в фирме, однако нехватка кадров даёт о себе знать. Поэтому для копирайтеров из Саранска предлагается фиксированная оплата, для удалённых работников - сдельная. Оплата во втором случае через webmoney.

Пожалуйста, при добавлении заявки указывайте ссылку на своё портфолио, а также на выполненные работы именно по наполнению форумов.