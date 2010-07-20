Требуется копирайтер (англ.яз.)

КопирайтингЗакрыт7 заявок247 просмотров
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Срочно нужен копирайтер для написания статей/обзоров на английском языке (SEO тематика).

Темы статей и частично материал для обработки предоставляю.

Требования:

1. ОТЛИЧНЫЙ уровень владения английским языком

2. опыт написания статей по SEO тематике

3. умение оптимизировать статьи

В тендере, пожалуйста, укажите:

1. стоимость написания 5 статей (приблизительно по 500 слов)

2. срок выполнения 5 статей

3. желательно примеры работ

Заранее благодарю.

13 лет назад
LanaLang
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
AeonAndEternity
Нина 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
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