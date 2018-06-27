Frqncneska1977

Требуется отредактировать анимированное приглашение. https://my-files.ru/3lk63x Также есть исходные картинки в векторе
- Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт4 года назад
Друзья, ищу автора, который отлично и увлекательно пишет научно-популярные статьи по медицине. Опыт в медицинской тематике очень важен. Сейчас срочно необходимо написать 8 рекламных статей о медицинских концентраторах.Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте, срочная задача: нужно сделать монтаж выступления врача (ролик на 2-3 минуты).Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Требуется немного доработать звук голосовой. Маленький кусочек записан на другом фоне, и сильно выделяется. На 1:30 прикрепленного файла. Жду ваших предложений. Задача срочнаяОзвучивание2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Друзья, нужно сделать титр как в этом примере:[url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnyeToz0XxyY]https://youtu.be/nyeToz0XxyY[/url]В самом начале ролика где фамилия, имя и отчество врача Косцова...Только сделать так, чтобы я могла импортировать его в Premiere CS6 на видео.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется профессиональный копирайтер, который имеет большой опыт написания статей медицинской тематики. Необходимо написать несколько статей для многопрофильного медицинского Центра (направления - кардиология, МРТ-диагностика, эндоскопическое лечение и т.д.) Жду примеры ваших работ и стоимость.Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Друзья, ищу дизайнера для создания сайта (двухуровневый) на битрикс (строго, нужен опыт работы именно на битриксе!). Жду от вас примеры работ и стоимость .Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать монтаж ролика. Необходимо владеть хорошо Premier и After Effects. Присылайте примеры работ. ТЗ и стоимость обсуждаются индивидуально.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать текст для рекламных материалов (описание программы 3-дневной экскурсии). Необходимо описание достопримечательностей. Текст есть, но в нем много воды и его требуется доработать. Нужен автор с опытом подобных описаний! Присылайте свои примеры. Цена за текст - 700 ...Рерайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать инфографический ролик. Примерный хронометраж - 50 секунд. От вас сначала будет нужна тестовая анимация на 8 секунд, чтобы определиться со стилем и подачей. Её необходимо сделать сегодня в течение дня. Также жду ваших ...Анимация14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно смонтировать ролик из фотографий. Фото, текст и сценарий я предоставлю. Важно сделать интересные переходы между фотографиями в After EffectsВидеомонтаж20 заявокЗакрыт6 лет назад
Друзья, требуется отрисовать 8 слайдов для комикса. Анимация нужна в стиле ред була http://i.ytimg.com/vi/G8R6qo5FhCs/maxresdefault.jpg http://tecrubelerimiz.com/uploads/img/article/62392934912.jpg Жду примеров работ (только в стиле комикса!) и предложений по цене.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Друзья, требуется сделать анимационный ролик на 20 секунд в формате комикса. Жду примеров работ и предложений по цене.Анимация13 заявокЗакрыт6 лет назад
Друзья, требуется сделать очень простой видеоролик. Текст, диктор есть. Требуется сделать в After Effects любые простые эффекты с иллюстрациями, добавить шаблонную инфографику.Анимация11 заявокЗакрыт6 лет назад
Друзья, требуется создать 3d модель зубного импланта (по готовому фото) и сделать рендер.модель должна быть статичной3D-графика16 заявокЗакрыт6 лет назад
Для написания статей для сайта по биологически активным добавкам требуется копирайтер (медицинская тематика). Стоимость - 90 рублей за 1000 знаков с пробелами. Жду ваших писем с примерами работКопирайтинг33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо сделать уникальный текст для главной страницы сайта (ковка металла). Желательно - авторы с опытом работы в данной тематике. Жду примеры на ссылки ваших работ и вышлю в почту ТЗ по статье.Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать в видеоролик инфографику, примерный хронометраж - 20 секундАнимациянет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист для создания видеоэффектов в видео для видеоинсталляции. Обязательно нужны те, кто имеет подобный опыт. Экран наподобие этого: https://www.youtube.com/watch?v=aGlZzX_mSbU&feature=youtu.be А эффекты наподобие таких: [url=https://drive.google.com/file/d/0B89vObrdjaGyVENJU05TbEpEVEU/view]https://drive.google.com/file/d/0B89vObrdjaGyVENJU05TbEpEVEU/view[/url] (только без живого человека) Видео на 4 минуты, перечень эффектов подробно прописан в сценарии.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка контент-плана (основные разделы) и темы для 20 постов для страницы медицинского центра в facebook. Обязательно с опытом работы в данной тематике. Присылайте ссылки на каналы центров, продвижением которых занимались.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад