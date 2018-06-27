Frqncneska1977

Друзья, нужно сделать титр как в этом примере:[url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnyeToz0XxyY]https://youtu.be/nyeToz0XxyY[/url]В самом начале ролика где фамилия, имя и отчество врача Косцова...Только сделать так, чтобы я могла импортировать его в Premiere CS6 на видео.