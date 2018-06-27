Frqncneska1977

Елена Чеславская Frqncneska1977

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
kikiforov
Иван 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Требуется специалист по видеомонтажу и владеющий After Effects
Елена приятный в общении человек, чёткая задача, быстрая оплата, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!)
Спасибо большое Ивану за прекрасную, оперативную и профессиональную работу! Сделано все четко, талантливо и профессионально и вовремя! Буду рекомендовать его своим коллегам, знакомым и друзьям.
Ответный отзыв
creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$700
10 баллов
7 лет назад
Нужен анимационный рекламный ролик
Елена, отличный заказчик, понимающий все аспекты работы. Спасибо за интересный проект. Буду рад продолжению сотрудничества.
Тарас настоящий профессионал своего дела. Реализовал проект даже лучше, чем хотелось и в точно установленные сроки! Очень рада сотрудничеству и будем работать еще!
Ответный отзыв
Nicholass
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Требуется специалист по 3D
Отличный заказчик. Буду рад продолжению сотрудничества.
Дмитрий отличный специалист! По 3D планирую обращаться только к нему!
Ответный отзыв
OksanaGapeeva
Оксана 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$21
10 баллов
8 лет назад
Требуется видеомонтаж
Благодарна Елене за интересный проект, четкую постановку задачи, коммуникабельность и быструю оплату!:-) Мои лучшие рекомендации:-)
Оксана, отлично справилась с работой! Качественно и в срок! И при этом подошла к делу очень творчески!
Ответный отзыв
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Обработка фотографий
Крайне приятное сотрудничество, лучшие рекомендации =)
Работа выполнена замечательно, тонко и со вкусом, отличная ретушь. Рекомендую и сама буду обращаться!
Ответный отзыв