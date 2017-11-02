Добрый день. мне необходимо около 1000 коротких трехсекундных заставок - на черном фоне белые буквы. заставки будут идти в конце роликов. на заставке будет изображена ссылка на источник и перечислены имена тех, кто ...
Требуется специалист по видеомонтажу и владеющий After Effects
Нужно смонтировать короткий и динамичный шоурил на 22 секунды.
Все исходники пришлю на почту.
Необходимо владеть хорошо Premier и After Effects
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеются 2 растровых картинки (прикладываю), необходимо их «оживить», т.е. сделать видео: 1. На картинку с «Мачу-Пикчу» добавить плывущие облака/туман и дым сзади машины (как бы из выхлопной трубы) 2. На картинку с «Игрушками» ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт7 лет назад
Снять видео инструкции работы с сайтом на вордпрессе. Оставляйте ваши заявки, подробности при личном общенииВидеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо вырезать из видеофайла несколько фрагментов. Плюс нужно в начале и в конце видео вставить заставку с текстом и временем обратного отсчета. Подробности - Исполнителю. Работу нужно выполнить до конца дня 2 ноября. От вас ...Завершен7 лет назад
Требуется человек, для монтажа коротких видео до 15сек в формате insta stories. Оплата либо по за дачно либо месячная ставка!Видеомонтаж41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать видео на подобии этого: https://youtu.be/fyhddiOFI9Q Желательно, чтобы Вы говорили хорошо на русском и английском языках. Возраст от 18 лет, пол любой, нужно лишь прочитать текст на камеруВидеомонтаж12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать видео с логотипами (5 шт.) для трансляции видео по ТВ на выставке. Срок-сегодня.Завершен7 лет назад
- $8
Порезать запись на лекции (12 лекций) добавить плашку (спикер такой-то) у каждой лекцииВидеомонтаж14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать видео на подобии этого: https://youtu.be/fyhddiOFI9Q Не важно на каком языке вы будете говорить. Нужно лишь прочитать текст на видео.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть отзывы, которые надо смонтировать. Вот ссылка на папку в яндекс диске https://yadi.sk/d/gyptpWBP3PGyyv Надо сделать один общий ролик и 6 отдельных роликов Диктора, который задает вопросы, слышно быть не должно Пример ...Завершен7 лет назад