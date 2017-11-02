Требуется специалист по видеомонтажу и владеющий After Effects

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки204 просмотра

Нужно смонтировать короткий и динамичный шоурил на 22 секунды.

Все исходники пришлю на почту.

Необходимо владеть хорошо Premier и After Effects

7 лет назад
Frqncneska1977
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kikiforov
Иван 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое Ивану за прекрасную, оперативную и профессиональную работу! Сделано все четко, талантливо и профессионально и вовремя! Буду рекомендовать его своим коллегам, знакомым и друзьям.
Елена приятный в общении человек, чёткая задача, быстрая оплата, надеюсь на долгосрочное сотрудничество!)

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kikiforov
Иван 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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