Имеются 2 растровых картинки (прикладываю), необходимо их «оживить», т.е. сделать видео: 1. На картинку с «Мачу-Пикчу» добавить плывущие облака/туман и дым сзади машины (как бы из выхлопной трубы) 2. На картинку с «Игрушками» ...
Создание коротких 3-секундных заставок
Добрый день. мне необходимо около 1000 коротких трехсекундных заставок - на черном фоне белые буквы.
заставки будут идти в конце роликов.
на заставке будет изображена ссылка на источник и перечислены имена тех, кто участвовал в создании статьи-первоисточника.
ссылки и авторов предоставлю, каждая ссылка и группа авторов у меня в отдельном файле. Иногда в списке гораздо меньше авторов.
на выходе: файл avi, его название должно совпадать с названием предоставленного мной файла.
пример файла прилагаю.
1. Перед ссылкой надо будет везде добавить SOURCE:
2. Перед авторами надо будет везде добавить AUTHORS:
сначала сделаем один пример
просьба указывать итоговую сумму, хотя бы предварительно, без этого не смогу вступить в диалог.
Выбранный исполнитель
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