Создание коротких 3-секундных заставок

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Завершен24 заявки363 просмотра

Добрый день. мне необходимо около 1000 коротких трехсекундных заставок - на черном фоне белые буквы.

заставки будут идти в конце роликов.

на заставке будет изображена ссылка на источник и перечислены имена тех, кто участвовал в создании статьи-первоисточника.

ссылки и авторов предоставлю, каждая ссылка и группа авторов у меня в отдельном файле. Иногда в списке гораздо меньше авторов.

на выходе: файл avi, его название должно совпадать с названием предоставленного мной файла.

пример файла прилагаю.

1. Перед ссылкой надо будет везде добавить      SOURCE:

2. Перед авторами надо будет везде добавить    AUTHORS:

сначала сделаем один пример

просьба указывать итоговую сумму, хотя бы предварительно, без этого не смогу вступить в диалог.

7 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmc_iliya_frost
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
2 дня
Илья молодец - все выходные пахал как зверь, работа была тяжелая и муторная, но он все сделал как надо - быстро и аккуратно, за что ему огромное спасибо!
Четкое разъяснение ТЗ, своевременная оплата! Приятно работать с такими заказчиками! Рекомендую!

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dmc_iliya_frost
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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