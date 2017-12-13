Создание коротких 3-секундных заставок

Добрый день. мне необходимо около 1000 коротких трехсекундных заставок - на черном фоне белые буквы.

заставки будут идти в конце роликов.

на заставке будет изображена ссылка на источник и перечислены имена тех, кто участвовал в создании статьи-первоисточника.

ссылки и авторов предоставлю, каждая ссылка и группа авторов у меня в отдельном файле. Иногда в списке гораздо меньше авторов.

на выходе: файл avi, его название должно совпадать с названием предоставленного мной файла.

пример файла прилагаю.

1. Перед ссылкой надо будет везде добавить SOURCE:

2. Перед авторами надо будет везде добавить AUTHORS:

сначала сделаем один пример

просьба указывать итоговую сумму, хотя бы предварительно, без этого не смогу вступить в диалог.