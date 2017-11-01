Требуется создание заставки для обучающего видео с анимацией и музыкой. Длительность - до 5 секунд (+/- 1 c). Требования к исполнителям: · Опыт создания заставок для видео · Наличие портфолио в области ...
«Оживление» картинок
Имеются 2 растровых картинки (прикладываю), необходимо их «оживить», т.е. сделать видео:
1. На картинку с «Мачу-Пикчу» добавить плывущие облака/туман и дым сзади машины (как бы из выхлопной трубы)
2. На картинку с «Игрушками» луч света из окна должен становится то тускнее, то ярче
3. По итогу выполнения п. 1 и 2 формат должен быть
Видео:
Разрешение 1152x768
Контейнер: QuickTime(*.mov)
Кодек DXV3
Это тех. требования для воспроизведения видео на экране во время выступления муз. группы
4. Оживить обе картинки с такими же эффектами, как в п 1 и 2, при этом наложить музыку на каждую (до 4 минут).
5. Формат получившегося видео по п.4 должен быть пригоден для заливки в инстаграмм и ютьюб.
Ссылка для загрузки изображения «Игрушки»:
https://yadi.sk/d/TGZeb17K3Nw6BY
Изображение «Мачу-Пикчу» прикладываю
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