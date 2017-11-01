«Оживление» картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок196 просмотров

Имеются 2 растровых картинки (прикладываю), необходимо их «оживить», т.е. сделать видео:

1. На картинку с «Мачу-Пикчу» добавить плывущие облака/туман и дым сзади машины (как бы из выхлопной трубы)

2. На картинку с «Игрушками» луч света из окна должен становится то тускнее, то ярче

3. По итогу выполнения п. 1 и 2 формат должен быть

Видео: 

Разрешение 1152x768 

Контейнер: QuickTime(*.mov) 

Кодек DXV3 

Это тех. требования для воспроизведения видео на экране во время выступления муз. группы

4. Оживить обе картинки с такими же эффектами, как в п 1 и 2, при этом наложить музыку на каждую (до 4 минут).

5. Формат получившегося видео по п.4 должен быть пригоден для заливки в инстаграмм и ютьюб.

Ссылка для загрузки изображения «Игрушки»:

 https://yadi.sk/d/TGZeb17K3Nw6BY

Изображение «Мачу-Пикчу» прикладываю

7 лет назад
Shockstar
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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