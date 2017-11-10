Создание анимированной заставки с музыкой

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен15 заявок272 просмотра

Требуется создание заставки для обучающего видео с анимацией и музыкой. Длительность - до 5 секунд (+/- 1 c).

Требования к исполнителям:

· Опыт создания заставок для видео

· Наличие портфолио в области видеомонтажа

В заявке, пожалуйста, указывайте вашу цену, сроки и наличие портфолио.

Оплата по факту или через Безопасную сделку. Подробное ТЗ высылается исполнителю.

7 лет назад
AMS_Olesya
Олеся 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andreilebed85
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Андрей внимательно и творчески отнесся к ТЗ. Работа выполнена в срок, правки вносились оперативно и качественно. Довольны сотрудничеством, в будущем будем обращаться с новыми проектами.
Хороший, добрый заказчик :). Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andreilebed85
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад