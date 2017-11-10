Монтаж презентационного ролика

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки133 просмотра

Необходимо смонтировать приблизительно минутное видео, из нескольких видео роликов.

8 лет назад
nargillah
Фарадж 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Ответственный исполнитель. Высокий онлайн. Всё сделано быстро и в срок!
Хороший заказчик. Всё по существу. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать скринкаст с обзором сервиса Roistat

    Сделать скринкаст (видео + озвучка) с обзором сервиса roistat.com на 5-8 минут.  Драфт сценария: 1. Рассказываем что такое сквозная аналитика 2.  Показываем сервис, рассказывам про интеграции с CRM ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать видеопрезентацию на выпускной онлайн-курса

    Необходимо создать видеопрезентацию (слайд-шоу) к выпускному онлайн-курса. Цель - красиво поздравить с окончанием курса. В видео необходимо поставить фото участников и сертификаты об окончании курса + плюс вставить запоминающиеся моменты из курса (картины, стихи участников, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание рекламного ролика для соц сетей

    Требуется создать короткую видео рекламу для инстаграм и фб - 20-30 сек. Видеосъемка, не анимация. Продукт - накладные ресницы.   Продукт имеется в наличии, по Украине вышлю НовойПочтой. Желательно Киев или Днепр. ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекламный ролик 10 секунд

    Нужно смонтировать рекламный ролик и сделать голосовую озвучку для магазины надгробных памятников..есть текст, музыка и прошлый видео ролик.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести изменения в готовый видеопроект

    Изменить готовый видеопроект в Adobe AE https://videohive.net/item/cartoon-super-hero-opener/8009998?s_rank=1 Нужно: 1. На основании фотографии сделать мультяшное похожее на фото лицо и заменить его у супер-мена 2. Изменить картинку на груди ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видеоуроков (1-5 min) в After Effects по сценарию

    На срочную проектную работу на 1 мес. ищем моушеров (задачи ближе к монтажным, но в After Effects).  Задача: собирать короткие ролики (1-5 минут) из готовых иллюстраций, заранее подобранных фото/видео и текста по ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видео для бьюти-блога на Youtube

    Привет. Нам нужен монтажер - смонтировать шесть видео в Youtube блог (материал подготовлен) Тематика - бьюти (красота, косметика, макияж, грим). В основном это формат "говорящая голова", однокамерная сьемка. Передаю видео и готовую ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад