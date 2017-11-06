Сделать скринкаст с обзором сервиса Roistat

Изменить готовый видеопроект в Adobe AE https://videohive.net/item/cartoon-super-hero-opener/8009998?s_rank=1 Нужно: 1. На основании фотографии сделать мультяшное похожее на фото лицо и заменить его у супер-мена 2. Изменить картинку на груди ...