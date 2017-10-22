Рекламный ролик 10 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт19 заявок225 просмотров

Нужно смонтировать рекламный ролик и сделать голосовую озвучку для магазины надгробных памятников..есть текст, музыка и прошлый видео ролик.

8 лет назад
Roman---058
Роман 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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