Нарезать песни из видео, в начале и в конце сделать фейды

Нужно нарезать песни из видео, вначале и в конце понормальному сделать фейды и разместить на моём канале с описанием: кто исполняет, фильм из которого была песня и композитор песни.

Ниже собственно само видео

https://www.youtube.com/watch?v=tT4CRoNYSgw

https://www.youtube.com/watch?v=cBp_OnIT8oE