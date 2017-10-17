Интро для канала

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок224 просмотра

Нужно интро для канала. Желательно короткое интро 7-12 сек. Музыка из песни Stan sb- flat foot face только припев (тот, что без слов). Желательно выполнение профессионалами. Можно сделать чтобы интро начиналось с игрового места, типа игровой компьютер, периферия.Тематика канала-игровая. 

Лучше всего 3D интро. Название канала: SaintPoint

8 лет назад
wotsarwot
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

misheletretal
Михаил 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

misheletretal
Михаил 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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