На срочную проектную работу на 1 мес. ищем моушеров (задачи ближе к монтажным, но в After Effects). Задача: собирать короткие ролики (1-5 минут) из готовых иллюстраций, заранее подобранных фото/видео и текста по ...
Внести изменения в готовый видеопроект
Изменить готовый видеопроект в Adobe AE
https://videohive.net/item/cartoon-super-hero-opener/8009998?s_rank=1
Нужно:
1. На основании фотографии сделать мультяшное похожее на фото лицо и заменить его у супер-мена
2. Изменить картинку на груди у супер-мена
3. Изменить фон
4. Изменить картинку на последних кадрах
Пишите, пожалуйста, стоимость работы и сроки
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