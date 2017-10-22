Креативное редактирование ролика YOU-TUBE

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Закрыт47 заявок394 просмотра

Здравствуйте 

Меня зовут Алекс! 

Я актер проживающий в Лос Анджелесе!

В данный момент начинаю развитие персонального видео-влога в котором буду документировать свою жизнь которая достаточно разносторонняя и публиковать 1-2 раза в неделю 

Необходимо качественное и креативное редактирование ролика

Срок ролика 5-7 минут

Очень важна обработка контента!

Поэтому пожалуйста прикрепите свои работы здесь для дальнейшего отбора

Спасибо!

Стоимость - 30$ за видео. 5-7 минут

8 лет назад
toppyc09
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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