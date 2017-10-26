Редактирование проекта видеозаставки в AfterEffects

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок216 просмотров

Имеется исходник видеозаставки, необходимо просто заменить текст (2 строки) и экспортировать в MP4.

В заявке указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

8 лет назад
lesssley
Любовь 
44 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

andreilebed85
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Андрей выполнил работу качественно и в кратчайший срок. Довольна сотрудничеством, рекомендую!
Очень хороший заказчик :). Рекомендую всем фрилансерам, смело берите ее проекты, задачи четкие и ясные.

Заявки фрилансеров

andreilebed85
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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