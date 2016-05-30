Менеджер по внешним рынкам компании AMS Software

Наша компания работает на рынке программного обеспечения с 2003 года. Мы всегда рады сотрудничеству с талантливыми и ответственными фрилансерами.

Всем исполнителям мы гарантируем своевременную оплату в полном объёме при успешной реализации проекта. Предпочитаем оплату по факту или через сервис безопасных сделок.