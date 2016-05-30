Имеется исходник видеозаставки, необходимо просто заменить текст (2 строки) и экспортировать в MP4. В заявке указывайте, пожалуйста, цену и сроки.
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- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ваша задача: 1) в нашей программе начертить план помещения на основе предоставленного нами исходника, соблюдая размеры; 2) подобрать из встроенного в программу каталога отделку стен, пола, потолка, заполнить интерьер мебелью. Задача не сложная, специальных навыков профессионального уровня не ...Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт7 лет назад
http://ams-collage.com/order.php Макет во вложении.Завершен7 лет назад
Страница http://ams-collage.com/order.php Требуется поменять дизайн блоков версий на более удобный для восприятия. Хотелось бы более минималистичное оформление таблички, предумотреть небольшие подзаголовки для краткого описания версий. Как, например, здесь http://photocollagemaker.net/order.php Указывайте, пожалуйста, срок и цену в заявке.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить вёрстку страницы для проведения акций. Содержание страницы будет меняться от акции к акции, помимо текста будут меняться некоторые графические элементы (прежде всего коробки программ). Вёрстку необходимо выполнить с учётом этого обстоятельства. Макет во ...Завершен8 лет назад
Необходим специалист с опытом вёрстки рассылок. Имеется шаблон рассылки. Выявлено 3 проблемы при отображении доставленных писем на различных клиентах и системах: 1. Не работает выравнивание по центру на Yahoo и ряде популярных европейских клиентов: [url=https://www.emailonacid.com/app/acidtest/display/result/ZytXd8fdlBfNiaOOM2j2lpvpgPmHgJhBPQJIdRZTfyirA/15_1_27/shared/]пример по ссылке [/url]Тело ...Завершен8 лет назад
Требуются два варианта размера: для шаблона рассылки - ширина 600, для сайта - ширина 730, высота пропорционально. Текст для баннера: [i]Christmas Sale - 50% OFF all our product range Best software for photo editing, design, and multimedia[/i] Дизайн - рождественская тематика, с ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад