lesssley

Любовь Киселева lesssley

 
42 годаРоссия/Ярославль
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Менеджер по внешним рынкам компании AMS Software

Наша компания работает на рынке программного обеспечения с 2003 года. Мы всегда рады сотрудничеству с талантливыми и ответственными фрилансерами.

Всем исполнителям мы гарантируем своевременную оплату в полном объёме при успешной реализации проекта. Предпочитаем оплату по факту или через сервис безопасных сделок.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать план помещения с обстановкой в программе типа SweetHome3D

    Ваша задача: 1) в нашей программе начертить план помещения на основе предоставленного нами исходника, соблюдая размеры; 2) подобрать из встроенного в программу каталога отделку стен, пола, потолка, заполнить интерьер мебелью. Задача не сложная, специальных навыков профессионального уровня не ...

    WordPress
    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Небольшой редизайн страницы покупки

    Страница http://ams-collage.com/order.php Требуется поменять дизайн блоков версий на более удобный для восприятия. Хотелось бы более минималистичное оформление таблички, предумотреть небольшие подзаголовки для краткого описания версий. Как, например, здесь http://photocollagemaker.net/order.php Указывайте, пожалуйста, срок и цену в заявке.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка LP для акций

    Необходимо выполнить вёрстку страницы для проведения акций. Содержание страницы будет меняться от акции к акции, помимо текста будут меняться некоторые графические элементы (прежде всего коробки программ). Вёрстку необходимо выполнить с учётом этого обстоятельства. Макет во ...

    Photoshop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Внести небольшие правки в вёрстку рассылки

    Необходим специалист с опытом вёрстки рассылок. Имеется шаблон рассылки. Выявлено 3 проблемы при отображении доставленных писем на различных клиентах и системах: 1. Не работает выравнивание по центру на Yahoo и ряде популярных европейских клиентов: [url=https://www.emailonacid.com/app/acidtest/display/result/ZytXd8fdlBfNiaOOM2j2lpvpgPmHgJhBPQJIdRZTfyirA/15_1_27/shared/]пример по ссылке [/url]﻿Тело ...

    Linux
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подготовка баннера для рождественской распродажи

    Требуются два варианта размера: для шаблона рассылки - ширина 600, для сайта - ширина 730, высота пропорционально. Текст для баннера: [i]Christmas Sale - 50% OFF all our product range Best software for photo editing, design, and multimedia[/i] Дизайн - рождественская тематика, с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
andreilebed85
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Редактирование проекта видеозаставки в AfterEffects
Очень хороший заказчик :). Рекомендую всем фрилансерам, смело берите ее проекты, задачи четкие и ясные.
Андрей выполнил работу качественно и в кратчайший срок. Довольна сотрудничеством, рекомендую!
Ответный отзыв
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка блоков для страницы
Любовь дала понятное ТЗ, быстро давала обратную связь на уточнения, оплату провела вовремя! Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ней!
Задание выполнено оперативно и качественно, для мелких правок Василий постоянно на связи. От себя предложил небольшую оптимизацию вёрстки, о которой мы сами не подумали. Очень ценный сотрудник, будем обращаться ещё!
Ответный отзыв
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Внести небольшие правки в вёрстку рассылки
Любовь очень хороший заказчик. Понятная постановка задачи, всегда на связи, даёт при необходимости исчерпывающие объяснения. Оплата вовремя! Спасибо ей большое!
Василий - настоящий профессионал своего дела, это было очевидно уже на этапе предварительного обсуждения проекта и подтвердилось в ходе работы. Относится к задаче с неподдельным интересом, всегда на связи, очень приятно общаться, отличный результат на выходе. Рекомендую как прекрасного специалиста в области вёрстки рассылок.
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FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка LP для акций
Сотрудничеством очень доволен. Грамотно составленное ТЗ, постоянная связь, вежливое общение. Рекомендую как очень положительного заказчика. Спасибо за проект. Рад буду очередному сотрудничеству.
Михаил выполнил качественную вёрстку с учётом всех наших пожеланий, оперативно внёс мелкие правки, смотрится прекрасно, код хорошо структурирован. Будем обращаться ещё. Спасибо!
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Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Подготовка баннера для рождественской распродажи
Работаю с allsoft несколько лет. Все всегда на высшем уровне. Профессионалы!
Задача была выполнена в считанные часы, несмотря на горячий сезон. Всё сделано красиво и профессионально. Спасибо!
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