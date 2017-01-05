Создать план помещения с обстановкой в программе типа SweetHome3D

Ваша задача:

1) в нашей программе начертить план помещения на основе предоставленного нами исходника, соблюдая размеры;

2) подобрать из встроенного в программу каталога отделку стен, пола, потолка, заполнить интерьер мебелью.

Задача не сложная, специальных навыков профессионального уровня не требуется, важна только аккуратность и способность подобрать гармоничную цветовую гамму.

Программа с английским интерфейсом, исходные планы в футах-дюймах.

Пример исходного плана, на основе которого будете работать - https://i2.wp.com/dlherb.com/wp-content/uploads/2016/10/cheap-one-bedroom-apartments-in-denver-colorful-one-bedroom-apartments-nyc-concerning-mattress-painting.jpg

Пожалуйста, указывайте в заявке Вашу цену.